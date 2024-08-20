В Минске неожиданно приземлилось три самолета Airbus

В Минске неожиданно приземлилось три самолета Airbus9
- 20.08.2024, 9:56
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Немецкое издание рассказало, что может стоять за этим таинственным перелетом.
В конце прошлой недели в Минске неожиданно приземлились три самолета Airbus A330 и один самолет Airbus A320, сообщает немецкое издание Focus.
Самолеты прибыли из Египта и Турции. Принадлежат они авиакомпании Magic Air из Гамбии. О ней стало известной в конце прошлого года, когда гамбийцы приобрели данные самолеты (выпущены в начале 2000-х).
Пассажирские рейсы Magic Air никогда не осуществляла, а ее флот даже не побывал в Гамбии.
Немецкая компания предполагает, что это авиакомпания-прокладка, которую Россия использует для обхода санкций, а сами самолеты окажутся в РФ.