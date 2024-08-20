В Гомеле судят экс-милиционера, поддержавшего Украину 20.08.2024, 12:20

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Судья — Олег Хорошко.

Гомельский областной суд начал рассмотрение дела бывшего милиционера Вилена Тургунова — экс-начальника отдела ОВД Железнодорожного района Гомеля, сообщает «Радыё Свабода».

Тургунова обвиняют по трем статьям уголовного кодекса — ч. 3 ст. 361 («призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»), ч. 1 ст. 130 («разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды»), ч. 2 ст. 367 («клевета на Лукашенко»).

Суд проходит в закрытом режиме, как и большинство процессов над бывшими силовиками, которых власти подозревали в нелояльности.

В BelPol о Вилене Тургунове сообщили, что мужчине 55 лет, его отец родом из Узбекистана, мать белоруска. В Беларусь Вилен Тургунов приехал из Брянской области России, где окончил университет по специальности «Правоведение». Жил в Гомеле, был женат, сейчас разведен.

Вилен Тургунов работал в милиции Гомеля, а после увольнения — в строительно-монтажном тресте.

Известно, что перед задержанием Вилен Тургунов вел страницы в социальных сетях, где высказывался о политических и социальных событиях. За поддержку Украины другие пользователи сетей называли его «бандеровцем».

Судит Вилена Тургунова Олег Хорошко, для которого это не первый процесс, связанный с событиями в Украине. По данным «Вясны», в октябре 2022 года он назначил 2 года заключения жителю Гомельской области Владиславу Войну, которого признал виновным в» содействии экстремистской деятельности» — это часть 1 статьи 361-4 Уголовного кодекса Беларуси.

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