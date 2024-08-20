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400-сильная ракета: Audi представила компактное спортивное авто

  • 20.08.2024, 14:04
400-сильная ракета: Audi представила компактное спортивное авто

Заряженная модель способна разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с.

Представлен новый Audi RS3 2025. Заряженная модель прошла обновление вслед за стандартным Audi A3. Как пише focus.ua, об авто рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

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Хэтчбек и седан Audi RS3 получили новую решетку радиатора и измененную переднюю и заднюю оптику. Интересно, что дизайн ходовых огней имитирует гоночный флаг в клеточку. Кроме того, установили иные 19-дюймовые диски и расширили палитру цветов.

В салоне появился скошенный спортивный руль. Для Audi RS3 2025 предлагают новые варианты внутренней отделки. В частности, теперь доступна кожа Nappa. Также отныне можно заказать и спортивные кресла с карбоновым каркасом.

Силовой агрегат Audi RS3 остался без изменений. Седан и хэтчбек комплектуют 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором на 400 л. с. и 500 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Зато шасси Audi RS3 усовершенствовали. Доработанные полный привод, система векторизации тяги, ESP и адаптивные амортизаторы сделали заряженное авто более маневренным.

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