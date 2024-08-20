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Врач-психиатр: У Путина паранойяльный склад личности

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  • 20.08.2024, 14:11
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Врач-психиатр: У Путина паранойяльный склад личности

Глава Кремля из тех, чьи эмоции всегда на нулевой отметке

Захват Курской области не вызывает у Путина никаких эмоций: это не его боль. Об этом в беседе с автором «Можем объяснить» Ренатом Давлетгильдеевым заявил психиатр и карикатурист Андрей Бильжо.

Врач рассказал, что ему многое стало ясно еще после знаменитой фразы Путина «Она утонула», сказанной 24 года назад Ларри Кингу на вопрос о судьбе подлодки «Курск». В разгар катастрофы, когда семьи подводников требовали их спасения, Путин отдыхал в Сочи. Сейчас, когда ВСУ развивают наступление в регионе РФ, он уехал в Баку.

Бильжо десятки раз пересматривал «потрясающие по силе кадры» разговора с Кингом и обнаружил, что Путин на самом деле тогда не улыбался: «Это состояние поиска улыбки: он ее искал и не находил. Путин ищет эмоцию».

Обычные люди не думают, как реагировать: «У них автоматически это происходит. Вам говорят, что случилось с близким человеком или дорогим для вас животным, — и вы вскрикиваете: как?! где?! Не может быть!»

Но Путин из тех, чьи эмоции на нулевой отметке: «Он все время ищет, как реагировать, но не находит. И не найдет». Как не вызвала у него эмоций гибель подводников, так не вызывает никаких чувств и все то, что происходит в Курской области с местными жителями, солдатами и беженцами.

«Путин лишен сочувствия и эмпатии. Он умеет любить себя. Но не испытывает ничего к другим людям, к их травмам и проблемам, — констатирует Бильжо. — Прочтите Ганнушкина «Типы личностей», откройте главу «паранойяльный склад личности» — и все поймете».

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