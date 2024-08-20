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Верховная Рада одобрила законопроект, упрощающий легализацию добровольцев в Украине

  • 20.08.2024, 17:02
Верховная Рада одобрила законопроект, упрощающий легализацию добровольцев в Украине

За законопроект проголосовали почти единогласно.

Законопроект «о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» поддержала 20 августа Верховная Рада, сообщила в своем телеграм-канале депутат от украинской партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Документ одобрен 315 голосами, отметила политик.

По ее словам, иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, будет разрешено получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

Право на временное проживание в Украине также будет представлено членам их семей, подчеркнула Геращенко.

При этом гражданам Беларуси и России, получившим украинский паспорт, законопроект предписывает в течение года после отмены военного положения «подать документы об отказе от иностранного гражданства», отметила парламентарий.

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