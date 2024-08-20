Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России

Белорусские силы ПВО произвели боевые ракетные пуски в России3
- 20.08.2024, 18:02
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Учения проходят в Астраханской области.
Белорусские военные совершили боевые ракетные пуски на полигоне Алушук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Минобороны страны в телеграм-канале.
«Боевой расчет комплекса С-300 осуществил боевой пуск по беспилотному летательному аппарату, имитирующему условного противника», — приводит ведомство слова командира 115-го зенитного ракетного полка полковника Виталия Линцевича. Он отметил, что цель была обнаружена и уничтожена «уверенно» и «своевременно».
В министерстве уточнили, что пуск ракеты также произвели из ЗРК «Тор-М2 К». Там подчеркнули, что белорусский расчет впервые осуществил «боевой пуск с движущейся боевой машины», так как ранее это происходило «только с огневой позиции».