РФ обнаружила массовые нарушения в армянском коньяке после заявлений Пашиняна о выходе из ОДКБ 4 20.08.2024, 18:22

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Почти 90% поставляемых армянских коньяков якобы не соответствуют стандартам качества.

Почти 90% поставляемых в Россию армянских коньяков не соответствуют стандартам качества. Причем половина продукции представляет собой подделку, поскольку содержит невиноградные спирты. Такие данные приводятся в совместном исследовании ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, передает ТАСС.

Для анализа были взяты 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей, которые отправили в лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

«В 177 из них, то есть в девяти из десяти образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты не виноградного происхождения. <…> И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству России», — говорится в исследовании. Наименования брендов не приводятся.

Гендиректор «Антиконтрафакта» Кристина Скрипник отметила, что 89% образцов не соответствовали норме по органолептическим показателям (вкус, цвет, прозрачность) и по содержанию летучих компонентов, которые формируют букет. А подмена коньячного дистиллята неустановленным спиртом вообще не дает права называть такую продукцию коньяком.

Скрипник назвала результаты исследования «шокирующими», а показатели фальсификата «зашкаливающими». Она отметила, что не всегда нарушения связаны с конкретным алкогольным брендом. По утверждению Скрипник, образцы одной и той же марки с разными датами розлива могут резко отличаться по качеству, вплоть до того, что партия оказывается полностью фальсифицированной и небезопасной для употребления.

В связи с этим ассоциация обратилась в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой дополнительно проконтролировать ввоз алкогольных напитков из Армении и ограничить оборот некачественной продукции в оптово-розничных сетях.

В обращении подчеркивается, что это необходимо для предотвращения недобросовестной конкуренции и демпинга цен. «Дешевая фальсифицированная продукция уже ставит в затруднительное положение отечественных производителей, и в случае продолжения экспансии фальсификата на российской рынок в ближайшее время речь будет идти уже о выживании российских производителей как таковых», — резюмировали в ассоциации.

Каким образом в Россию могло попасть столь большое количество «небезопасного для употребления» коньяка, остается загадкой. Представитель ФТС заявил «Ведомостям», что служба совместно с Росалкогольтабакконтролем «на системной основе» проводит проверки такой продукции, чтобы не допустить ввоза в страну недоброкачественного и фальсифицированного товара.

Массовые нарушения в армянском коньяке обнаружились на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Москвой и Ереваном, которое началось после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Непризнанная республика, существовавшая с 1991 года, самораспустилась 1 января 2024 года, регион были вынуждены покинуть более 100 тысяч армян.

После этого премьер Армении Никол Пашинян обвинил Россию в бездействии и подыгрывании Азербайджану, а также заявил о неэффективности ОДКБ и пригрозил выйти из организации. Республика заморозила свое участие в ОДКБ в феврале. Она не платит взносы и не участвует в совместных учениях.

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