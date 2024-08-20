Шольц: Харрис будет очень хорошим президентом США

Шольц: Харрис будет очень хорошим президентом США3
- 20.08.2024, 22:17
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Канцлер Германии высоко оценил кандидата в президенты от Демократической партии.
Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat 1, которое цитирует агентство DPA.
Шольц сказал, что «хорошо знает» Харрис и она, «безусловно, была бы очень хорошим президентом» в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.
Канцлер не ответил, будет ли Харрис лучшим выбором для Германии на посту президента США, чем ее соперник, республиканец Дональд Трамп.
«Камала Харрис – очень хороший политик, который будет придерживаться того, что важно для нас, а через Атлантический океан, между США и Европой, между США и Германией, будет продолжаться хорошее сотрудничество», – добавил Шольц.