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Шольц: Харрис будет очень хорошим президентом США

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  • 20.08.2024, 22:17
  • 1,778
Шольц: Харрис будет очень хорошим президентом США
Олаф Шольц

Канцлер Германии высоко оценил кандидата в президенты от Демократической партии.

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sat 1, которое цитирует агентство DPA.

Шольц сказал, что «хорошо знает» Харрис и она, «безусловно, была бы очень хорошим президентом» в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

Канцлер не ответил, будет ли Харрис лучшим выбором для Германии на посту президента США, чем ее соперник, республиканец Дональд Трамп.

«Камала Харрис – очень хороший политик, который будет придерживаться того, что важно для нас, а через Атлантический океан, между США и Европой, между США и Германией, будет продолжаться хорошее сотрудничество», – добавил Шольц.

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