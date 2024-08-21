Лукашенко попал в международный скандал 21.08.2024, 7:38

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В Армении ответили на слова диктатора.

Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову нелестно высказался об армянах.

«Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению», — сказал диктатор.

Руководитель фракции Национального Собрания Армении «Честь имею» Айк Мамиджанян ответил на слова Лукашенко:

— Никому, включая Лукашенко, пусть не кажется, что с Арменией можно так разговаривать.

Одной из характерных черт нашей нации и государства было и будет чувство собственного достоинства, и рано или поздно мы его восстановим.

Отметим, ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не будет посещать Беларусь, пока у власти находится Лукашенко.

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