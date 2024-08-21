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В Беларусь залетел российский «шахед»

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  • 21.08.2024, 9:59
  • 9,760
В Беларусь залетел российский «шахед»

В районе Полесского радиационного заповедника.

Крупный украинский Telegram-канал «Инсайдер» пишет, что российский дрон-камикадзе «шахед» залетел на территорию Беларуси.

Сейчас он якобы находится в районе Полесского радиационного заповедника.

Отметим, 16 июля в белорусском небе появились минимум два российских дрона-камикадзе «шахед», причем один из них долетел аж до Могилева, и как сообщил мониторинговый проект «Беларускі Гаюн», разбился в 55 км от Бобруйска.

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