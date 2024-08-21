В Беларусь залетел российский «шахед»5
- 21.08.2024, 9:59
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В районе Полесского радиационного заповедника.
Крупный украинский Telegram-канал «Инсайдер» пишет, что российский дрон-камикадзе «шахед» залетел на территорию Беларуси.
Сейчас он якобы находится в районе Полесского радиационного заповедника.
Отметим, 16 июля в белорусском небе появились минимум два российских дрона-камикадзе «шахед», причем один из них долетел аж до Могилева, и как сообщил мониторинговый проект «Беларускі Гаюн», разбился в 55 км от Бобруйска.