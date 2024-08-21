Forbes: ВСУ взяли в кольцо российский десант в Курской области 21.08.2024, 10:53

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Перерезана важная для россиян дорога.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил в Курской области РФ могли окружить российских захватчиков.

Российские пропагандисты сообщили, что украинские десантники пытаются взять под контроль село Малая Локня, которое находится под городом Суджа, пишет Forbes. По сведениям одного из вражеских пропагандистов, во время штурма Малой Локни защитники Украины обошла позиции россиян между этим селом и Русским Поречным, перерезали дорогу между ими и благодаря таким действиям взяли «в оперативное окружение части 18-й мотострелковой дивизии» РФ.

Утром 20 августа Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщили, что украинские воины штурмовали Малую Локню и применяли, в частности, боевую машину пехоты Marder.

«Достаточно хорошо оборудованные огневые точки и боевые позиции россиян попали под мощный удар полесских десантников. Противник понес значительные потери в живой силе, технике и других материальных средствах», - поделились в ДШВ.

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