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Лукашенко настолько плох, что не может полететь в Африку?

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  • 21.08.2024, 10:58
  • 3,702
Лукашенко настолько плох, что не может полететь в Африку?

Даже по приглашению генсека ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил Александра Лукашенко на конференцию для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Конференция пройдет в декабре в Ботсване.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил, Беларусь планирует «принять непосредственное участие в этой конференции на уровне руководства МИД».

Отметим, что ранее Лукашенко не упускал возможности посетить подобные форумы. Особенно в условиях дипломатической изоляции.

Еще 1 декабря 2023 года диктатор принял участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае. Не пугали его и полеты в Африку. В 2023 году он посещал Зимбабве и Экваториальную Гвинею.

Возможно, сегодня Лукашенко просто не в состоянии полететь в Ботсвану. Диктатор сам заявлял о проблемах со здоровьем.

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