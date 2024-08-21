Лукашенко настолько плох, что не может полететь в Африку?2
- 21.08.2024, 10:58
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Даже по приглашению генсека ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил Александра Лукашенко на конференцию для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Конференция пройдет в декабре в Ботсване.
Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщил, Беларусь планирует «принять непосредственное участие в этой конференции на уровне руководства МИД».
Отметим, что ранее Лукашенко не упускал возможности посетить подобные форумы. Особенно в условиях дипломатической изоляции.
Еще 1 декабря 2023 года диктатор принял участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае. Не пугали его и полеты в Африку. В 2023 году он посещал Зимбабве и Экваториальную Гвинею.
Возможно, сегодня Лукашенко просто не в состоянии полететь в Ботсвану. Диктатор сам заявлял о проблемах со здоровьем.