Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами и гнилыми овощами 7 21.08.2024, 12:41

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Армяне протестуют против слов Лукашенко.

Возле посольства Беларуси в Армении прошла акция протеста. Здание забросали яйцами и гнилыми овощами.

Протестующих возмутили слова Лукашенко об армянах в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову.

«Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению», — сказал диктатор.

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