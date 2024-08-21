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Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами и гнилыми овощами

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  • 21.08.2024, 12:41
  • 4,944
Посольство Беларуси в Ереване забросали яйцами и гнилыми овощами

Армяне протестуют против слов Лукашенко.

Возле посольства Беларуси в Армении прошла акция протеста. Здание забросали яйцами и гнилыми овощами.

Протестующих возмутили слова Лукашенко об армянах в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову.

«Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению», — сказал диктатор.

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