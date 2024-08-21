В Болгарии усиливается политический кризис 21.08.2024, 16:06

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Президент отказался назначать предложенный состав Кабинета Министров.

Запланированные на 20 октября очередные досрочные парламентские выборы в Болгарии не состоятся и неизвестно, на когда их перенесут. Президент Болгарии Румен Радев в понедельник отказался назначить временное правительство, предложенное кандидатом на должность следующего временного премьер-министра Горицей Гранчаровой-Кожаревой. Об этом пишет Politico (перевод - zn.ua).

Причиной отказа главы государства явилось решение Кожаревой оставить во главе МВД действующего министра внутренних дел Калина Стоянова. Радев попросил кандидатку в премьеры предложить ему другую кандидатуру вместо Стоянова, однако она отказалась. В конце концов, президент заявил, что не будет назначать ее кабинет, поэтому действующее временное правительство Димитара Главчева осталось у власти.

В проекте Кабмина предлагалось оставить на должностях большинство действующих министров, в том числе Стоянова, занимающего должность министра внутренних дел с июня 2023 года.

«После отказа Гранчаровой-Кожаревой воспользоваться предоставленной возможностью, я не подпишу предложенный указ о назначении временного правительства, и ее обязательства по его формированию закончились. Завтра присяги в парламенте не будет, а нынешнее временное правительство продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового временного правительства», – написал Радев в Facebook.

Президент и парламентская оппозиция считают Стоянова креатурой Деляна Пеевского, болгарского олигарха, против которого США и Великобритания ввели санкции за коррупцию. В понедельник в Facebook Радев заявил, что стабилизация политической ситуации и проведение честных выборов «очевидно невозможны», если Стоянов останется на своем посту.

Стоянова среди прочего критикуют за насилие со стороны полиции во время политических протестов.

Он, в свою очередь, обвинил реформистскую оппозицию, альянс «Мы продолжаем изменения/Демократическая Болгария», в сговоре с президентом, чтобы якобы избавиться от него. В Facebook он написал, что не отступит от своего «в то время, когда делается попытка взять под контроль систему».

Стоянов долгое время был занозой в глазу Радева, как и Пеевски, медиа-магнат и один из самых влиятельных олигархов Болгарии. Пеевски также является главой этнической турецкой партии страны DPS.

В последнем споре между ними Пеевский обвинил президента в давлении на Гранчарову-Кожареву по поводу формирования временного правительства. В то же время, критики Стоянова, в частности бывший премьер-министр Кирилл Петков, обвинили его в том, что он выполняет указания приказом Пеевски.

«Пеевский сломал Кожареву! Калин Стоянов стал примером захваченной страны. Радев действовал правильно, не ушел от ответственности и использовал свои полномочия по Конституции», - написал Петков в Facebook, обвинив кандидатку в премьеры в том, что она исполняет прихоти олигарха.

Министерство внутренних дел Стоянова недавно закрыло сатирический веб-сайт, который высмеивал Пеевского. Божидар Божанов, депутат от оппозиционной коалиции «Мы продолжаем изменения/Демократическая Болгария», назвал этот шаг попыткой цензуры.

Гранчарова-Кожарева заявила, что подаст заявление в прокуратуру о политическом давлении с целью заставить ее уволить Стоянова с должности.

Ни одна из политических сил страны за последние три года не смогла создать стабильное правительство, поэтому болгарские избиратели за это время шесть раз ходили на выборы.

Президент Болгарии Румен Радев отказался присоединиться к делегации страны на Вашингтонском саммите НАТО, поскольку не согласен с определенными предложениями по поддержке Украины по противодействию российской агрессии.

Радев является категорическим противником передачи военной помощи Украине, хотя во время его временного правительства (2021-2022) Болгария через посредников экспортировала в Киев оружие.

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