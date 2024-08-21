Цены на нефть упали ниже $76 за баррель
- 21.08.2024, 21:37
Впервые за две недели.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,96%, до $75,7 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:47 по Минску. Нефть Brent торгуется ниже $76 впервые с 7 августа.
Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2,19%, до $71,57 за баррель.
Падению цен на нефть в последние дни способствовало ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке.