Лукашенко подписал указ о ремесленной деятельности 2 21.08.2024, 22:16

Ремесленниками запретят пользоваться промышленными машинами и оборудованием.

Александр Лукашенко 21 августа подписал указ об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности, сообщили в пресс-службе.

Документом утверждено положение об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности. Совету министров поручено до 1 сентября определить перечень видов ремесленной деятельности. С 1 октября регистрация физических лиц в качестве ремесленников будет осуществляться в соответствии с данным перечнем.

В этот перечень, в частности, планируется включить кузнечное дело, художественную обработку и роспись изделий из дерева, камня, керамики, изготовление пряжи, а также отдельные традиционные национальные виды ремесел.

«Одновременно в целях возрождения уникальных ремесел местные органы власти наделены правом определять дополнительные виды такой деятельности на своей территории. В зависимости от режима налогообложения осуществление ремесленной деятельности будет возможно при уплате налога на профессиональный доход либо ремесленного сбора», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

К основаниям для принятия местными органами решения об уплате физическим лицом ремесленного сбора указом отнесены наличие статуса народного мастера, членства в Беларусском союзе мастеров народного творчества, работа в должности мастера народных промыслов (ремесел), получение пенсии по возрасту или за выслугу лет, инвалидность I или II группы, проживание в малонаселенном пункте (до 50 человек).

В указе также определен порядок начала осуществления ремесленной деятельности. Для этого потребуется получение уведомления через мобильное приложение «Налог на профессиональный доход» при уплате такого налога или административного решения местных органов власти при уплате ремесленного сбора.

Документом введен запрет на использование в ремесленной деятельности промышленных машин и оборудования. При этом ремесленникам предоставлена возможность сбыта изделий на арендуемых площадях в торговых и иных объектах, торговых центрах, в интернете, а также через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданско-правовым договорам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com