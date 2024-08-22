закрыть
22 августа 2024, четверг, 8:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уничтожены 18 резервуаров: под Ростовом четвертые сутки горит нефтебаза

  • 22.08.2024, 8:05
Уничтожены 18 резервуаров: под Ростовом четвертые сутки горит нефтебаза

Появились новые снимки.

В Пролетарске Ростовской области РФ четвертые сутки горит нефтебаза Росрезерва, атакованная украинскими беспилотниками.

В среду, 21 августа, журналисты «Радио Свобода» опубликовали новые спутниковые снимки горящего объекта, над которым по-прежнему подымаются густой черный дым.

OSINT-аналитик, пишущий в соцсети X под ником MT_Anderson, проанализировал распространенные кадры и пришел к выводу, что на данный момент пожаром уничтожены уже 18 резервуаров с топливом, еще 4 разрушены частично.

Неразрушенными остаются 12 резервуаров, а судьба 44-х остается неизвестной, поскольку спутники не видят их из-за густого дыма.

Удар по нефтебазе в Пролетарске был нанесен в ночь на 18 августа. По информации СМИ, операция осуществлена Военной разведкой Украины.

19 августа СМИ писали о мощном взрыве на нефтебазе в момент, когда российские пожарные пытались ликвидировать возгорание.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип