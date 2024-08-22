Уничтожены 18 резервуаров: под Ростовом четвертые сутки горит нефтебаза
- 22.08.2024, 8:05
Появились новые снимки.
В Пролетарске Ростовской области РФ четвертые сутки горит нефтебаза Росрезерва, атакованная украинскими беспилотниками.
В среду, 21 августа, журналисты «Радио Свобода» опубликовали новые спутниковые снимки горящего объекта, над которым по-прежнему подымаются густой черный дым.
OSINT-аналитик, пишущий в соцсети X под ником MT_Anderson, проанализировал распространенные кадры и пришел к выводу, что на данный момент пожаром уничтожены уже 18 резервуаров с топливом, еще 4 разрушены частично.
Неразрушенными остаются 12 резервуаров, а судьба 44-х остается неизвестной, поскольку спутники не видят их из-за густого дыма.
Удар по нефтебазе в Пролетарске был нанесен в ночь на 18 августа. По информации СМИ, операция осуществлена Военной разведкой Украины.
19 августа СМИ писали о мощном взрыве на нефтебазе в момент, когда российские пожарные пытались ликвидировать возгорание.