Глава Совбеза Беларуси Вольфович приехал на границу с Украиной 7 22.08.2024, 10:48

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И встретился с военными.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович приехал на белорусско-украинскую границу.

Он посещает приграничные районы, где «подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению Государственной границы на южных рубежах», сообщает Минобороны.

Отметим, после начала операции ВСУ в Курской области Лукашенко перебросил на границу с Украиной силы ПВО и авиацию.

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