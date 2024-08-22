Глава Совбеза Беларуси Вольфович приехал на границу с Украиной

Глава Совбеза Беларуси Вольфович приехал на границу с Украиной7
- 22.08.2024, 10:48
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И встретился с военными.
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович приехал на белорусско-украинскую границу.
Он посещает приграничные районы, где «подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению Государственной границы на южных рубежах», сообщает Минобороны.
Отметим, после начала операции ВСУ в Курской области Лукашенко перебросил на границу с Украиной силы ПВО и авиацию.