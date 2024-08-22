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Над критической инфраструктурой Германии заметили военный дрон

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  • 22.08.2024, 14:37
  • 1,684
Над критической инфраструктурой Германии заметили военный дрон

Полиция подозревает российских агентов.

Над крупнейшим индустриальным парком в Шлезвиг-Гольштайне пролетели неизвестные беспилотные летательные аппараты. Под подозрением - Россия.

Как пишет Bild, полицейские участки и прокуратуру подняли по тревоге из-за вражеского объекта - вероятно, речь идет о военном беспилотнике, который может принадлежать Российской Федерации. Кроме того, в последние дни несколько беспилотников пролетали над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель.

«Несколько раз была нарушена бесполетная зона, пролетая над атомной электростанцией. Вражеский объект, предположительно, военный беспилотник, был захвачен», - говорится во внутреннем отчете полиции.

Прокуратура Фленсбурга расследует агентурную деятельность с целью саботажа. По данным журналистов, беспилотники были приписаны российским агентам. Их могли запустить с гражданских кораблей в Северном море.

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