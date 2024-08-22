Почему лукашисты зачастили в Узбекистан? 22.08.2024, 15:33

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Рассказывает местный оппозиционер.

Белорусские силовики участвуют в экспансии «русского мира» в Центральной Азии. Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал оппозиционный политик, глава движения «Erkin O'zbekiston» (Свободный Узбекистан) Хасанбой Бурханов:

— Проблема распространения идеологии «русского мира» на сегодняшний день очень актуальна, жаль, что очень немногие средства массовой информации на постсоветском пространстве обращают на нее внимание. Экспансия идеологии «русского мира» активно проводится в странах Центральной Азии, в том числе и в Узбекистане. Часто это происходит такой «мягкой силой» через какие-то культурные или спортивные мероприятия, образовательное сотрудничество. Но в первую очередь стоит отметить военное сотрудничество между российскими и центральноазиатскими ведомствами, последние несколько лет особенно активизировались действия на этом направлении.

Лукашенко участвует в экспансии «русского мира» в Центрально-Азиатском регионе

Активно развивается сотрудничество белорусских и узбекских спецслужб. В плане борьбы с инакомыслием и оппозиционными структурами белорусские силовики имеют, так сказать, более передовой опыт, которым они делятся с коллегами из Узбекистана. Таким образом режим Лукашенко участвует в экспансии «русского мира» в нашем регионе, но все это делается в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В плане технологий Беларусь достаточно сильно оторвалась от постсоветских стран, там очень хорошие ИТ-специалисты. Естественно, авторитарному режиму Лукашенко было бы грех не воспользоваться этой ситуацией для подавления инакомыслия и укрепления своей власти. Полученный опыт и методы борьбы с оппозиционными структурами при посредничестве российских спецслужб интегрируются в другие страны.

Попытки усилить военное сотрудничество набирают обороты

В этом году было несколько визитов белорусских высокопоставленных военных чиновников в Узбекистан, а также и узбекских военных в Беларусь. Во время этих визитов были подписаны различные договоренности о сотрудничестве в военной сфере и по другим направлениям. Например, по линии спецслужб в Узбекистан направляются ИТ-специалисты, которые уже ведут работу с местными силовиками, учат их бороться с политическими оппонентами и вести информационную войну.

Стоит также отметить, что сам министр обороны Узбекистана прибыл в Минск на «парад независимости» в этом году. В нем участвовали не только военнослужащие Узбекистана, но и остальных стран Центральной Азии — Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана. Такие попытки усилить военное сотрудничество любыми способами набирают обороты, при этом сам Лукашенко всячески демонстрирует пренебрежительное отношение к своим так называемым партнерам. Здесь можно вспомнить его визит в Ташкент, когда он прилетел на официальную встречу в спортивном костюме со своей собачкой. Это такой своеобразный вызов центральноазиатским странам, что «старшие братья», Россия в тандеме с Беларусью, будут вести у вас такую политику, какую им захочется. Лукашенко делает такие пренебрежительные жесты, а местные диктаторы это проглатывают, но если бы за его спиной не стоял Путин, то он бы ничего такого себе не позволял бы.

Агенты Кремля уже работают в открытую

Также сейчас все активнее звучат призывы сделать русский язык вторым государственным не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Первый заместитель генерального директора Агенства по стратегическим реформам при президенте Республики Узбекистан Абдулла Абдукадыров открыто призвал «усиливать региональную кооперацию пяти центральноазиатских государств и сделать русский язык государственным в этих странах». Вы понимаете, что происходит? Агенты Кремля уже работают в открытую, российские власти пытаются увеличить свое влияние в регионе с помощью русского языка.

Идет насаждение этого «русского мира» на соседние страны, но при этом в самой России во всю идет полномасштабный террор, когда речь заходит о сохранении идентичности национальных меньшинств. Здесь можно привести в пример историю руководителя узбекской диаспоры в Москве, который заявил в одном из интервью, что недопустима ассимиляция национальных меньшинств с русскими, каждая нация должна сохранить свою идентичность. Спустя некоторое время его привлекли к уголовной ответственности якобы за критику российского вторжения в Украину.

Западный мир должен понимать, к чему все это ведет

Поэтому распространение «русского мира» несет большую опасность, это фашистская идеология, и с ней надо бороться. Кремль хочет возродить Российскую империю в границах как минимум в границах 1991-го года, а для этого надо каким-то образом присоединить или оккупировать соседние страны.

Российская пропаганда умело играет на каких-то ностальгических чувствах людей, подталкивая их к сепаратистским действиям,не важно, будет ли это в Беларуси, Украине, Центральной Азии, на Кавказе или где-то еще. Навязываются тезисы, что русских там обижают, что они плохо живут, хотя на самом деле всего этого нет. С этим надо бороться не только на нашем уровне, но и на глобальном, западный мир должен понимать, к чему все это ведет.

Идеология «русского мира» должна оставаться в границах своего государства

Мировая информационная повестка в последнее время направлена в основном на российскую агрессию в Украине и на ситуацию на Ближнем Востоке. К сожалению, присутствует некий информационный вакуум при освещении проблемы пропаганды «русского мира» на постсоветском пространстве, которая идет и через культурное сотрудничество, через артистов.

Например, осенью в Узбекистане запланировано проведение концерта Николая Расторгуева, который является одним из ярых пропагандистов этой фашистской российской идеологии. Такого нельзя допускать, двери Узбекистана, да и других государств, должны быть наглухо закрыты для таких артистов, идеология «русского мира» должна оставаться в границах своего государства. Пусть они у себя там что хотят, то и пропагандируют, это их дело, но распространение таких деструктивных идей на другие страны надо жестко пресекать.

Кремль пытается навязывать эту идеологию не только в странах Центральной Азии, но и в Европе. Россияне используют достижения демократических государств для распространения своей агрессивной политики за пределы России, международное сообщество должно бороться с этим.

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