У российских срочников в Курской области начали отбирать телефоны 6 22.08.2024, 17:37

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Даже кнопочные.

Военные начали отбирать мобильные телефоны у солдат срочной службы, находящихся в Курской области, рассказали изданию «Люди Байкала» родственники молодых людей.

По словам матери призывника из Пензенской области, который проходил службу в Улан-Удэ, но был переброшен в Курскую область после вторжения ВСУ, у срочников начали отбирать кнопочные телефоны, которые разрешены в армии.

«Недавно сын сказал, что у них начали отбирать и кнопочные телефоны. Тогда никто даже не узнает, если их отправят назад. Их хотят отправить туда, где идут бои. Нам, в родительском чате, уже сказали морально на это настраиваться», — рассказала мать призывника.

Она добавили, что в часть, где служит ее сын, приезжают военные, которые требуют у срочников подписать контракт. «Если кто-то не соглашается подписывать контракт, то его записывают в „пятисотые“ — дезертиры. Им твердят, что „вы у нас тут в гостях“. Мол, прикажут, и поедете отсюда на войну», — уточнила собеседница издания

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа выяснилось, что границу прикрывали небольшие подразделения военных, состоящих в основном из срочников. В результате более 250 солдат срочной службы попали в украинский плен

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