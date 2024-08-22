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Белорусский новичок «Реала»: Могу ли я добиться большего, чем Глеб? Конечно!

  • 22.08.2024, 20:03
Белорусский новичок «Реала»: Могу ли я добиться большего, чем Глеб? Конечно!

12-летний Алексей Майоров подписал трехлетний контракт с мадридским клубом.

Как вы уже знаете, 12-летний белорусский вундеркинд Алексей Майоров подписал контракт с мадридским «Реалом» и будет тренироваться в академии королевского клуба как минимум ближайшие три года.

А сегодня Алексей рассказывает Bet News о переменах в своей жизни.

— Вчерашний день, вероятно, стал самым счастливым в вашей жизни?

— Одним из таких — это точно. Очень рад оказаться в «Реале».

— Когда-то вы говорили, что любимый игрок — Лионель Месси, а играть всегда мечтали в «Барселоне».

— Месси так и остается любимым футболистом. И если бы он выступал за «Реал», то я мечтал бы оказаться в этом клубе. Аргентинец всегда будет для меня примером того, как можно играть в футбол.

Мне нравится его стиль, стараюсь повторять его движения. И вообще попробовать пройти ту дорогу, которую прошел он. Думаю, что «Реал» — это место, которое больше всего подходит для воплощения моей мечты.

— После подписания контракта с мадридцами многие будут опасаться, что деньги испортят юного футболиста. Как портили огромное количество молодых талантов…

— Я занимаюсь только футболом, а всеми остальными делами — мой отец. Признаюсь, даже не знаю всех деталей контракта. Думаю, что и не должен их знать. Я обожаю футбол и понимаю: чтобы чего-то достичь, надо отдаваться игре полностью и не забивать голову ничем другим.

— Вы с папой отвергли предложения ведущих российских футбольных академий и выбрали Испанию, что, конечно, не удивляет. Но в чем различия?

— Другой футбол, более правильный, что ли. В России любят объемных и физически сильных ребят, которые могут много бегать, биться и сражаться на каждом участке поля. А в Испании играют в футбол.

Действуем быстро, играем вперед, запутываем защиту нестандартными ходами и делаем не то, чего от нас ждут. И получаем удовольствие от игры.

— Испанцы — они какие?

— Расслабленные, никуда не торопятся. Медленные и немного ленивые в обычной жизни. Но в футболе, конечно, разбираются. Я быстро нашел с ребятами общий язык.

Я в Каталонии был капитаном всех команд и привык мотивировать партнеров, чтобы они отдавались игре по максимуму.

— Прямо скажем, нетипичное высказывание для белоруса. Обычно в роли мотиваторов мы не выступаем, больше прислушиваемся.

— Наверное, это потому что люди не очень хорошо знают язык. Но мне испанский дался легко, поэтому никаких проблем в коммуникации ни на поле, ни за его пределами не испытываю.

— А как ребята отнеслись к тому, что командир на поле у них иностранец?

— Нормально. Конечно, поначалу было такое, мол, чего ты там, русский… Но потом это прошло.

— По ходу испанцы не в курсе, что вы белорус.

— Всегда путают. Здесь нет такого понятия, как белорус и Беларусь. Вот про Россию и Украину они точно знают.

— Но вообще-то Александр Глеб играл в «Барселоне», и юные каталонские футболисты должны о нем знать.

— Как-то так получалось, что мы никогда об этом не говорили.

— Ваш минский тренер Андрей Довнар утверждал, что Алексей Майоров может добиться большего, чем Глеб только потому, что обладает врожденным лидерским характером. Согласны с этим утверждением?

— Да, безусловно.

— Но откуда у вас взялся такой характер?

— Думаю, что от папы. Мы с ним во многом похожи. Сразу решили: если занимаемся чем-нибудь, то это надо делать качественно и профессионально. Не так, что пришел, потренировался и все. Надо ставить цели и идти к ним.

— Расскажите про своего целеустремленного папу.

— Для меня он лучший. Он мастер спорта по многим видам, всегда видит цель, отличный мотиватор. Хотя меня особенно мотивировать не надо, потому что мы с ним всегда смотрели в одном направлении. Ну, и опять же он берет на себя решение всех бытовых и деловых вопросов.

— Судя по вашему Instagram-аккаунту, создается впечатление, что вы идете к цели 24 часа в сутки.

— Так и есть. Тренируюсь, кушаю, отдыхаю и снова тренируюсь. Мне не нравится проводить время без футбола. Тренируюсь и в свободное время тоже. Это уже привычка.

— А как же учеба?

— Я учился все это время и, конечно, буду продолжать и в академии «Реала». У меня с этим проблем нет. Испанский, как уже говорил, выучил быстро, начал делать это еще в Минске по видео.

Сейчас учу еще и английский. В школе я лучше всех на нем разговаривал. Мне иностранные языки легко даются — так же, как и математика. Средний балл — где-то 8-8,5.

— Интересно, как вы с папой отметите подписание контракта с «Реалом». Впереди поход в лучший ресторан Мадрида?

— Не уверен, что вообще будем что-то отмечать. Мы же понимаем, что это только первая ступенька и нам надо еще очень много работать, чтобы чего-то достичь.

— А знаете ли вы, что ваш дедушка Александр Кистень забил больше всех голов за «Динамо» в четвертьфинальных матчах еврокубков? Жаль, правда, что для флагмана белорусского футбола эта стадия неизменно оказывалась последней.

— Да, я в курсе, что мой дедушка был отличным игроком. Наверное, вы хотите спросить, собираюсь ли я превзойти его достижение? Да, думаю, что дедушке это было бы приятно узнать. Тем более что у «Реала», при всем уважении к минскому «Динамо», шансов выиграть европейский трофей все-таки всегда будет больше…

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