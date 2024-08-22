Игорь Эйдман: Если распад СССР был правилен, то и РФ не должна существовать 3 Игорь Эйдман

22.08.2024, 22:55

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Российский публицист — о неизбежности распада России.

В России было три империи, а четвертой не бывать. Первый Рейх — империя Романовых. Второй — СССР. Третий — РФ. Между ними в 17-19 и в 91 году были периоды полураспада империи, которые заканчивались ее воссозданием.

В 1991 году произошел полураспад Российской империи, легендированной как СССР. От империи откололись большие куски. Но ядро под названием РФ осталось. Обрести свободу от Москвы сумели только те республики, которым большевики в свое время присвоили статус союзных. Другим не повезло, они остались провинциями новой усеченной империи РФ.

Причина сегодняшней чудовищной войны в том, что тогда полураспад не завершился, империя не распалась окончательно. Недобитая империя пытается вернуть освободившиеся от ее власти части и, вообще, расширять свое подорванное влияние.

Так было и после полураспада 1917-1919 года, когда советская империя последовательно уничтожила независимость Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Хивы, Бухары и т.д., а потом Латвии, Эстонии, Литвы, ещё позже, уже после Второй Мировой — стран Восточной Европы.

Нечто похожее пытается (неудачно) сделать Путин, стремясь взять реванш за полураспад 1991 года.

Империя не может долго терпеть последствия своего полураспада. Дилемма сейчас проста: или она окончательно распадется или будет продолжать экспансию, в попытке восстановить свои позиции, пока не приведет к глобальной войне.

Путин объявил распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Понятно, что для тех, кто так считает, окончательный распад империи был бы еще большей катастрофой. Позиция Путина и его последователей внутренне логична.

А вот позиция большинства российских либералов лишена логики. Они воспринимают распад СССР как освобождение, но боятся его естественного продолжения — освобождения народов и регионов, входящих в москвацентричную империю РФ.

Позвольте, если Туркмения или Грузия вышли из СССР, то почему Якутия или Татарстан, например, не имеют права выйти из состава РФ? Потому что в каком-то лохматом году большевики по своей прихоти не дали им статус союзных республик (в Якутии, кстати, в конце 20-х было даже вооруженное восстание с требование предоставить ей этот статус)?

Сказав «а», надо говорить и «б». Если распад СССР был правилен, то и РФ (та же, только сильно усеченная империя) не должна существовать. Но у большинства «хороших русских» не хватает духу это признать.

Трудно прогнозировать, что будет после РФ. Возможно, какие-то республики и регионы выберут полную независимость, а другие создадут новую, уже подлинную, не москвацентричную федерацию или конфедерацию. Могут быть и другие варианты.

Главное, исчезнет архаичное имперское государство, которое не может быть ни мирным, ни демократичным, является угрозой для международной безопасности и грозит ядерной катастрофой.

Исторически неизбежный процесс развала Российской империи обречён завершиться. Все европейские империи в 20 веке развалились, кроме Российской. Она как живой труп, гниет заживо, смердит и отравляет своими испражнениями окружающий мир.

Игорь Эйдман, telegram

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