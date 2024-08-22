закрыть
22 августа 2024, четверг, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Игорь Эйдман: Если распад СССР был правилен, то и РФ не должна существовать

3
  • Игорь Эйдман
  • 22.08.2024, 22:55
  • 1,888
Игорь Эйдман: Если распад СССР был правилен, то и РФ не должна существовать

Российский публицист — о неизбежности распада России.

В России было три империи, а четвертой не бывать. Первый Рейх — империя Романовых. Второй — СССР. Третий — РФ. Между ними в 17-19 и в 91 году были периоды полураспада империи, которые заканчивались ее воссозданием.

В 1991 году произошел полураспад Российской империи, легендированной как СССР. От империи откололись большие куски. Но ядро под названием РФ осталось. Обрести свободу от Москвы сумели только те республики, которым большевики в свое время присвоили статус союзных. Другим не повезло, они остались провинциями новой усеченной империи РФ.

Причина сегодняшней чудовищной войны в том, что тогда полураспад не завершился, империя не распалась окончательно. Недобитая империя пытается вернуть освободившиеся от ее власти части и, вообще, расширять свое подорванное влияние.

Так было и после полураспада 1917-1919 года, когда советская империя последовательно уничтожила независимость Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Хивы, Бухары и т.д., а потом Латвии, Эстонии, Литвы, ещё позже, уже после Второй Мировой — стран Восточной Европы.

Нечто похожее пытается (неудачно) сделать Путин, стремясь взять реванш за полураспад 1991 года.

Империя не может долго терпеть последствия своего полураспада. Дилемма сейчас проста: или она окончательно распадется или будет продолжать экспансию, в попытке восстановить свои позиции, пока не приведет к глобальной войне.

Путин объявил распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Понятно, что для тех, кто так считает, окончательный распад империи был бы еще большей катастрофой. Позиция Путина и его последователей внутренне логична.

А вот позиция большинства российских либералов лишена логики. Они воспринимают распад СССР как освобождение, но боятся его естественного продолжения — освобождения народов и регионов, входящих в москвацентричную империю РФ.

Позвольте, если Туркмения или Грузия вышли из СССР, то почему Якутия или Татарстан, например, не имеют права выйти из состава РФ? Потому что в каком-то лохматом году большевики по своей прихоти не дали им статус союзных республик (в Якутии, кстати, в конце 20-х было даже вооруженное восстание с требование предоставить ей этот статус)?

Сказав «а», надо говорить и «б». Если распад СССР был правилен, то и РФ (та же, только сильно усеченная империя) не должна существовать. Но у большинства «хороших русских» не хватает духу это признать.

Трудно прогнозировать, что будет после РФ. Возможно, какие-то республики и регионы выберут полную независимость, а другие создадут новую, уже подлинную, не москвацентричную федерацию или конфедерацию. Могут быть и другие варианты.

Главное, исчезнет архаичное имперское государство, которое не может быть ни мирным, ни демократичным, является угрозой для международной безопасности и грозит ядерной катастрофой.

Исторически неизбежный процесс развала Российской империи обречён завершиться. Все европейские империи в 20 веке развалились, кроме Российской. Она как живой труп, гниет заживо, смердит и отравляет своими испражнениями окружающий мир.

Игорь Эйдман, telegram

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип