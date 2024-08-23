«Нептуны» потопили единственный исправный паром между материковой Россией и Крымом 3 23.08.2024, 7:38

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Войска РФ остались без важного канала поставки топлива.

На Кубани в российском порту «Кавказ» после прилета загорелся и утонул паром с цистернами с горючим, об этом сообщают «РИА Новости».

«Оперштаб Кубани сообщил, что поврежденный в акватории порта «Кавказ» паром затонул, очагов возгорания на территории порта нет», — говорится в сообщении.

Попадание в паром «Конро Трейдер» с цистернами с горючим

Около 17 часов 22 августа стало известно, что в российском порту «Кавказ» в РФ прогремели взрывы, после которых в небо поднялся густой черный дым и вспыхнул пожар. В телеграмм-каналах сообщили о попадании в паром с цистернами с горючим.

«Из Керчи нам сообщают, что в порту «Кавказ» украинской ракетой взорван паром. Судя по дыму, можем предположить, что на пароме были цистерны с горючим», — говорится в сообщении «Крымский ветер».

Позже админы телеграм-канала поточнили, что произошло попадание в паром «Конро Трейдер», который уже был загружен железнодорожными цистернами с горючим.

«Паром с цистернами горит не просто сильно, а очень сильно», — говорится в публикации.

Российские СМИ сообщили, что на момент атаки по парому в порту «Кавказ» на судне находилось 5 человек, их судьба неизвестна. Пораженный «Конро Трейдер» перевозил горюче-смазочные материалы. Для тушения пожара в порт «Кавказ» направили пожарный поезд.

Местные власти сообщили, что во время атаки на пароме было 30 цистерн с топливом.

Впоследствии стало известно, что пораженное украинской ракетой судно в порту «Кавказ» затонуло, сообщили российские СМИ.

Также российские СМИ сообщили, что неизвестна судьба 15 членов экипажа судна, которые исчезли, после удара. Впрочем, позже появилась информация, что 4 членов экипажа удалось спасти. Операция по спасению остальных членов команды продолжается.

Судно, поврежденное в результате атаки ВСУ, затонуло в акватории порта «Кавказ». Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Там добавили, что очагов возгорания на территории самого порта нет. Четырех членов экипажа затонувшего парома в порту «Кавказ», которые оказались за бортом, спасли.

Вероятно, работали украинские «Нептуны»

Аналитики разведывательного сообщества InformNapalm сообщили, что порт «Кавказ» атаковали украинские ракеты «Нептун».

«В российский порт «Кавказ» снова посетил «Нептун», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе Кубани заявили, что «Киевский режим атаковал железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ».

«На месте работают экстренные и специальные службы, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Поражение парома в РФ может означать, что ВС РФ останутся без важного канала поставки топлива, поскольку «Конро Трейдер» — это едва ли не единственный исправный паром, который курсировал между материковой Россией и Крымом. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко считает, что последние украинские удары по объектам РФ разбалансируют российское общество.

«Российский информационный вакуум не сможет переварить постоянные удары по инфраструктуре. Порт «Кавказ», аэродромы, Курщина. Несмотря на попытки делать вид, что все под контролем, разбалансировка нарастает», — написал он.

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