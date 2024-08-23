Курская операция: ВСУ загнали российских солдат в женскую колонию 6 23.08.2024, 14:29

6,072

Россияне засели там и отбивают штурмы.

В Курской области украинские военные штурмуют здание женской колонии, в которой засели российские солдаты обустроившие огневые позиции.

Об этом сообщает Bild.

По данным Bild, во время своего продвижения в Курской области украинская армия вышла к женской колонии, за которую сейчас идут ожесточенные бои.

В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточенное сопротивление ВСУ. Предположительно, в обороне учреждения участвуют даже охранники колонии, отмечают журналисты.

С 2011 года в колонии содержатся 203 осужденных преступницы, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет лишения свободы.

При этом несколько десятков российских солдат закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые вышки тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания — как защиту от украинских атак.

Украинские военные, в свою очередь, обстреливают защитников из боевых машин пехоты Marder немецкого производства, а также атакуют беспилотниками сторожевую башню у входа в женскую колонию.

Российские военные Z-блогеры подтверждают, что Малая Локня была почти полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону.

При этом Минобороны РФ заявляет, что все атаки украинских войск на Малую Локню были отбиты.

Пока что неясно, сколько заключенных все еще содержится в женской колонии в Малой Локне, резюмируют журналисты.

Кадр из колонии засветился на видео 95 Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com