К санкциям против белорусских силовиков и пропагандистов присоединились новые страны
- 23.08.2024, 15:08
- 1,946
Речь идет о решении, принятом ЕС 26 июля.
Несколько европейских стран присоединились к санкциям Евросоюза, направленным против белорусских силовиков и пропагандистов.
Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также государства Европейского экономического пространства Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям ЕС, принятым 26 июля. Тогда в санкционные списки были внесены 28 физических лиц.
«Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении Евросовета.