К санкциям против белорусских силовиков и пропагандистов присоединились новые страны 23.08.2024, 15:08

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Речь идет о решении, принятом ЕС 26 июля.

Несколько европейских стран присоединились к санкциям Евросоюза, направленным против белорусских силовиков и пропагандистов.

Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также государства Европейского экономического пространства Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям ЕС, принятым 26 июля. Тогда в санкционные списки были внесены 28 физических лиц.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики настоящему Решению Совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении Евросовета.

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