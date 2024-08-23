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ВСУ ударили по российской ПВО в районе Мариуполя

  • 23.08.2024, 16:02
  • 2,932
ВСУ ударили по российской ПВО в районе Мариуполя

Прогремело много мощных взрывов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о неспокойной ситуации у оккупантов во временно оккупированном городе. Там раздалось много мощных взрывов.

«Прилеты 13:07. Не менее семи взрывов. Вот так праздник!» Предварительно поражение систем ПВО в треугольнике Мариуполь (Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш. Россияне будут пробовать разгонять про ПВО. Врут. ПВО не работало. Факты прилетов подтверждают с места несколько источников одновременно», - сообщил он в своем Telegram.

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