ВСУ ударили по российской ПВО в районе Мариуполя
- 23.08.2024, 16:02
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Прогремело много мощных взрывов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о неспокойной ситуации у оккупантов во временно оккупированном городе. Там раздалось много мощных взрывов.
«Прилеты 13:07. Не менее семи взрывов. Вот так праздник!» Предварительно поражение систем ПВО в треугольнике Мариуполь (Левобережный/Кальмиусский) - Никольское - Мангуш. Россияне будут пробовать разгонять про ПВО. Врут. ПВО не работало. Факты прилетов подтверждают с места несколько источников одновременно», - сообщил он в своем Telegram.