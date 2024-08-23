В Москве неизвестные сожгли железнодорожный пост
- 23.08.2024, 17:12
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Он полностью выгорел.
По сообщениям российских Telegram-каналов, в ночь на 23 августа неизвестные лица совершили поджог железнодорожного поста на перегоне «Химки-Сходня» в Москве, используя для этого взрывоопасные коктейли Молотова.
Неустановленные личности выкрутили вентиляционные решетки и бросили зажигательную смесь в здание. Спасателям не удалось вовремя ликвидировать возгорание, пост был полностью уничтожен огнем.
Железнодорожный пост, расположенный на перегоне «Химки-Сходня» Октябрьской железной дороги, представлял собой важное значение для секционирования электросети, обеспечивая гибкое управление электроснабжением соседних участков железной дороги в зависимости от текущей нагрузки.