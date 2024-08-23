ЦАХАЛ атаковал штаб террористов ХАМАС в Газе 23.08.2024, 17:43

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Комплекс был замаскирован под школу.

Сегодня ЦАХАЛ нанес удар по командно-штабному комплексу террористической организации ХАМАС, расположенному в Секторе Газа.

Как сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, комплекс был замаскирован под здание, которое ранее функционировало как школа.

Это сооружение, ранее известное как школа «Джафар Али Бен Абу Талеб» в районе Зейтон, использовалось боевиками для хранения значительных запасов оружия и ведения террористической деятельности.

Атака была проведена истребителями ВВС Израиля под руководством разведывательных служб АМАНа, ШАБАКа и 252-й дивизии. По словам представителя ЦАХАЛа, перед началом операции было предпринято множество мер, чтобы минимизировать возможный ущерб для гражданского населения.

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