ВСУ подняли флаг Украины еще над одним селом в Курской области

ВСУ подняли флаг Украины еще над одним селом в Курской области2
- 23.08.2024, 20:01
Зона боевых действий в Курской области уже превысила 1200 кв. км.
В ходе своего большого наступления в Курской области украинские силы взяли под контроль село Лебедевку. Оно находится примерно в 5 км от украинской границы.
Кадры воинов ВСУ в Лебедевке появились в Сети 23 августа, передает dialog.ua.
В ролике бойцы ВСУ поднимают флаг Украины у здания местной школы. Дата записи ролика не озвучивается.
То, что Лебедевка взята украинскими силами, подтверждает и влиятельный OSINT-ресурс DeepState.
Известно, что на этом участке фронта ВСУ значительно продвинулись и взяли в окружение село Малая Локня, где в здании колонии забаррикадировалась группа российских войск. Ее штурмуют.
По последним данным, зона боевых действий в Курской области уже превысила 1,2 тыс. кв. км. Украинские силы контролируют около 100 населенных пунктов.