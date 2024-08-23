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ВСУ подняли флаг Украины еще над одним селом в Курской области

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  • 23.08.2024, 20:01
ВСУ подняли флаг Украины еще над одним селом в Курской области

Зона боевых действий в Курской области уже превысила 1200 кв. км.

В ходе своего большого наступления в Курской области украинские силы взяли под контроль село Лебедевку. Оно находится примерно в 5 км от украинской границы.

Кадры воинов ВСУ в Лебедевке появились в Сети 23 августа, передает dialog.ua.

В ролике бойцы ВСУ поднимают флаг Украины у здания местной школы. Дата записи ролика не озвучивается.

То, что Лебедевка взята украинскими силами, подтверждает и влиятельный OSINT-ресурс DeepState.

Известно, что на этом участке фронта ВСУ значительно продвинулись и взяли в окружение село Малая Локня, где в здании колонии забаррикадировалась группа российских войск. Ее штурмуют.

По последним данным, зона боевых действий в Курской области уже превысила 1,2 тыс. кв. км. Украинские силы контролируют около 100 населенных пунктов.

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