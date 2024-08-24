Профессор Соловей рассказал о болезни Лукашенко

Профессор Соловей рассказал о болезни Лукашенко4
- 24.08.2024, 8:46
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И заявил о готовящемся уходе диктатора.
Российский профессор Валерий Соловей, который в октябре 2023 года заявил о «смерти Путина», переключился на Лукашенко.
Политолог считает, что Лукашенко тяжело болен и готовится к уходу.
«Я думаю, есть три варианта. Первый – он остается в Беларуси, по крайней мере, на какое-то время.
Второй вариант – он уезжает в Китай. Ему китайцы предлагали убежище еще во время неудавшейся белорусской революции 2020 года. Он сказал тогда, что, мол, я сам не полечу, но семью готов отправить.
Ну и третий вариант – это какие-то жаркие-жаркие страны. Но дело в том, что по состоянию здоровья ему жаркие страны не очень подходят. Он очень тяжело больной человек», — рассказал Соловей «Фабрике новин».