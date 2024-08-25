Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова 28 25.08.2024, 8:03

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Павел Дуров

Его обвиняют в пособничестве в тяжких преступлениях.

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, а также создатель и бывший глава «Вконтакте», был задержан вечером субботы 24 августа во Франции. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

По информации канала, 39-летний Дуров был задержан около 20:00 при выходе из своего частного самолета в аэропорту Ле-Бурже, когда прилетел из Азербайджана в сопровождении телохранителя и некой женщины.

Основанием задержания было то, что Дуров числился в базе разыскиваемых лиц. Ордер на его розыск был выдан французской полицией на основании предварительного расследования. Он вступал в силу только в случае появления бизнесмена на территории Франции.

«Он допустил промах сегодня вечером. Непонятно, почему… Может, это была просто промежуточная посадка? В любом случае, его взяли», — сообщил TF1 источник, близкий к расследованию.

Дурова взяли под стражу, и в ближайшее время он предстанет перед следственным судьей, который, по мнению источников канала, скорее всего, примет решение об аресте бизнесмена. Вероятно, ему будет предъявлен целый ряд обвинений в тяжких преступлениях из-за отказа модерировать контент в Telegram и сотрудничать с правоохранительными органами, выдавать им информацию о пользователях.

Благодаря такой политике мессенджер стал «платформой номер один для организованной преступности», говорит источник канала среди следователей. Все это, по мнению следствия, делает Дурова пособником в мошенничестве, отмывании денег, торговле наркотиками, распространении детской порнографии и терроризме.

«На его платформе совершается бесчисленное количество преступлений, а он ничего не делает для их модерации или сотрудничества с властями», — цитирует TF1 свой источник, знакомый с делом.

Для французских следователей это задержание имеет международное значение, отмечает канал: это попытка и напугать преступников, свободно общающихся в Telegram, и надавить на европейские страны, чтобы усилить совместную работу по принуждению мессенджера к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Несмотря на наличие французского гражданства, в последнее время Дуров избегал поездок в Европу, опасаясь возможного ареста, сообщает TF1.

На фоне новостей о задержании основателя Telegram курс криптовалюты TON, используемой в мессенджере, упал в первые пару часов более чем на 15%.

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