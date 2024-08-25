Израиль превентивно атаковал ракетные пусковые установки «Хезболлы» 25.08.2024, 10:52

1,252

В рамках самообороны.

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане. По словам военных, «Хезболла» готовилась к запуску ракет по Израилю, поэтому эти удары были превентивными. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем телеграм-канале.

«В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда «Хезболла» планировала совершать нападения на израильское гражданское население», — заявил пресс-секретарь ведомства Даниэль Хагари.

Позже появилась информация, что десятки истребителей ВВС Израиля наносят удары по целям в различных точках на юге Ливана. Затем ЦАХАЛ уточнил, что истребителей около сотни, и что они уничтожили тысячи стволов ракетных установок «Хезболлы», предназначенных для немедленного обстрела северных и центральных районов Израиля.

Вскоре последовал ответ. «Хезболла» заявила, что за несколько часов выпустила более 320 ракет по северному Израилю, а также запустила несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. Также в организации заявили, что нанесли удары по 11 военным базам на севере Израиля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com