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Превентивная атака ЦАХАЛа предотвратила запуск 6000 ракет по всему Израилю

  • 25.08.2024, 11:45
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Превентивная атака ЦАХАЛа предотвратила запуск 6000 ракет по всему Израилю

Подведены итоги операции.

Получив неопровержимые доказательства того, что «Хизбалла» в ближайшее время намерена нанести удар по Израилю, ЦАХАЛ провел в ночь на воскресенье, 25 августа, серию превентивных атак на ракетные установки в Ливане с целью снизить атакующие возможности шиитов.

Если «Хизбалла» в ответ начнет полномасштабную атаку на израильские города, Израиль ответит ударом по Бейруту и уничтожением жизненно важных объектов инфраструктуры Ливана, пишут «Детали».

ЦАХАЛ подвел итог превентивной атаки про объектам «Хизбаллы» в Южном Ливане. В ней принимали участие более 100 истребителей ВВС. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, были уничтожены около 6000 ракет, пусковых установок и стартовых площадок. Этими ракетами «Хизбалла» готовилась в 05:00 25 августа обстрелять весь Израиль.

Ряд военных обозревателей пишут, ссылаясь на свои источники, что в фокусе атаки «Хизбаллы» в 05:00, возможно, должен был оказаться аэропорт «Бен-Гурион».

В ЦАХАЛе также предполагают, что «Хизбалла» намеревалась нанести массированный удар по центральной базе военной разведки (АМАН) и по штаб-квартире «Моссада» у развязки Глилот, севрнее Тель-Авива.

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