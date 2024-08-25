Превентивная атака ЦАХАЛа предотвратила запуск 6000 ракет по всему Израилю 25.08.2024, 11:45

2,312

Подведены итоги операции.

Получив неопровержимые доказательства того, что «Хизбалла» в ближайшее время намерена нанести удар по Израилю, ЦАХАЛ провел в ночь на воскресенье, 25 августа, серию превентивных атак на ракетные установки в Ливане с целью снизить атакующие возможности шиитов.

Если «Хизбалла» в ответ начнет полномасштабную атаку на израильские города, Израиль ответит ударом по Бейруту и уничтожением жизненно важных объектов инфраструктуры Ливана, пишут «Детали».

ЦАХАЛ подвел итог превентивной атаки про объектам «Хизбаллы» в Южном Ливане. В ней принимали участие более 100 истребителей ВВС. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, были уничтожены около 6000 ракет, пусковых установок и стартовых площадок. Этими ракетами «Хизбалла» готовилась в 05:00 25 августа обстрелять весь Израиль.

Ряд военных обозревателей пишут, ссылаясь на свои источники, что в фокусе атаки «Хизбаллы» в 05:00, возможно, должен был оказаться аэропорт «Бен-Гурион».

В ЦАХАЛе также предполагают, что «Хизбалла» намеревалась нанести массированный удар по центральной базе военной разведки (АМАН) и по штаб-квартире «Моссада» у развязки Глилот, севрнее Тель-Авива.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com