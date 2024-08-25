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ВСУ выбили россиян из Малой Локни в Курской области

  • 25.08.2024, 11:52
  • 3,856
ВСУ выбили россиян из Малой Локни в Курской области

Российские военные оборонялись там в зданиях женской колонии.

Российские военные отступили из Малой Локни, где они оборонялись в зданиях женской колонии.

Об отступлении россиян из Малой Локни сегодня утром сообщили российские военкоры. Детали отступления пока неизвестны.

На днях стало известно о том, что в Курской области украинские военные штурмовали здание женской колонии, в окрестностях колонии шли ожесточенные бои — российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость.

Падение Малой Локни открывает украинцам дорогу на Кромские Быки — последний большой населенный пункт на дороге в город Льгов.

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