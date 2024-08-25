Пригожин жив и будет жить 4 Игорь Эйдман

25.08.2024, 13:02

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Игорь Эйдман

Цель проста.

Вбросы о том, что Пригожин может быть жив (от Прилепина и т.д.) организует Кремль. Цель проста – снять с Путина ответственность за его убийство. Если Пригожин жив, значит Путин его не убивал.

Даже тупым ватникам уже понятно, что никто кроме Путина Пригожина и компашку убить не мог. Для ватанов это важно и ссорит их с режимом. А если Пригожин может быть жив, значит «не все так однозначно», ну то есть Путин, вероятно, его и не убивал вовсе.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

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