В Польше произошли взрыв и пожар в жилом доме

В Польше произошли взрыв и пожар в жилом доме1
- 25.08.2024, 15:50
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14 человек ранены, погибли двое пожарных.
В городе Познань в Польше в ночь на 25 августа произошел взрыв в многоквартирном доме, после которого вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает RMF24.
В здании обрушилось три этажа. В ходе операции 11 пожарных получили ранения, также пострадали трое прохожих.
На месте пожара работают около 100 пожарных, в том числе группы специалистов из Познани и Лодзя. В их распоряжении имеются соответствующее оборудование и собаки-спасатели.
Сначала сообщалось, что с двумя пожарными нет связи и их ищут. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что они погибли.
Dwóch strażaków zginęło dzisiaj w trakcie akcji gaśniczej w Poznaniu. Cześć Ich pamięci! To prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Rodziny ofiar otoczone zostaną opieką państwa.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 25, 2024
Видео пожара опубликовали в соцсетях.
August 24, 2024