закрыть
25 августа 2024, воскресенье, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше произошли взрыв и пожар в жилом доме

1
  • 25.08.2024, 15:50
  • 2,420
В Польше произошли взрыв и пожар в жилом доме

14 человек ранены, погибли двое пожарных.

В городе Познань в Польше в ночь на 25 августа произошел взрыв в многоквартирном доме, после которого вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает RMF24.

В здании обрушилось три этажа. В ходе операции 11 пожарных получили ранения, также пострадали трое прохожих.

На месте пожара работают около 100 пожарных, в том числе группы специалистов из Познани и Лодзя. В их распоряжении имеются соответствующее оборудование и собаки-спасатели.

Сначала сообщалось, что с двумя пожарными нет связи и их ищут. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что они погибли.

Видео пожара опубликовали в соцсетях.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников