В Польше произошли взрыв и пожар в жилом доме 1 25.08.2024, 15:50

2,420

14 человек ранены, погибли двое пожарных.

В городе Познань в Польше в ночь на 25 августа произошел взрыв в многоквартирном доме, после которого вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает RMF24.

В здании обрушилось три этажа. В ходе операции 11 пожарных получили ранения, также пострадали трое прохожих.

На месте пожара работают около 100 пожарных, в том числе группы специалистов из Познани и Лодзя. В их распоряжении имеются соответствующее оборудование и собаки-спасатели.

Сначала сообщалось, что с двумя пожарными нет связи и их ищут. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что они погибли.

Dwóch strażaków zginęło dzisiaj w trakcie akcji gaśniczej w Poznaniu. Cześć Ich pamięci! To prawdziwi bohaterowie naszych czasów. Rodziny ofiar otoczone zostaną opieką państwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 25, 2024

Видео пожара опубликовали в соцсетях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com