закрыть
25 августа 2024, воскресенье, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

AFP рассказало о планах Дурова в Париже

1
  • 25.08.2024, 15:57
  • 1,922
AFP рассказало о планах Дурова в Париже
Павел Дуров

В столице Франции он планировал провести как минимум вечер.

Задержанный по прилете из Баку в Париж основатель Telegram Павел Дуров планировал провести во французской столице как минимум один вечер и устроить ужин, сообщили источники AFP.

Он был задержан накануне в аэропорту Ле-Бурже между 19:30 и 20:00 по местному времени (между 20:30 и 21:00 по Минску), рассказал один из собеседников. Ранее телеканал TF1 сообщал, что с ним в момент задержания были охранник и женщина, AFP называет ее ассистенткой. В воскресенье, 25 августа, Дуров должен предстать перед судом.

Один из следователей предположил, что предприниматель прилетел во Францию, несмотря на то что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности». «Хватит безнаказанности с Telegram», — заявил собеседник издания.

Никаких официальных заявлений о задержании Дурова французские власти до сих пор не сделали. Прокуратура Парижа в ответ на запрос AFP отказалась предоставить какую-либо информацию «в текущих обстоятельствах относительно процедуры, соблюдаемой в ходе расследования».

Французские власти считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности из-за недостаточной, по их мнению, модерации и отказа сотрудничать с властями. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, преступлениями против детей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников