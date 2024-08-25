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Зеленский: Такой мощной ПВО, как возле дач Путина, в обычных городах России нет

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  • 25.08.2024, 16:15
Зеленский: Такой мощной ПВО, как возле дач Путина, в обычных городах России нет

Отсутствие ПВО в Курской области помогло ВСУ быстро зайти на территорию РФ.

Украина знает, где находится российская противовоздушная оборона. Такой мощной ПВО, как возле дач российского диктатора Владимира Путина, нет в обычных городах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью индийским СМИ.

Глава государства подчеркнул, что Украина знает особенности российской противовоздушной обороны, поскольку наносит удары по аэродрому и энергетике.

«Так, как Путин оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это так. Потому что противовоздушная оборона в России, мы знаем, мы сейчас наносим удары по их энергетике, по их военным аэродромам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет. Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, вокруг Москвы, в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках и городах, в Курской области, куда мы быстро зашли, нет. Да, там есть их военные, но такой мощной ПВО, как вокруг дома Путина, у них нет», - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Путин не может удержать свои территории, поэтому он «должен начать ощущать эту войну».

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