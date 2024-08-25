Илон Маск потребовал освободить Павла Дурова 23 25.08.2024, 16:27

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Илон Маск

Владелец соцсети X также рассказал, в чем разница между Дуровым и Цукербергом.

Владелец соцсети X, Tesla и SpaceX Илон Маск разместил несколько сообщений в поддержку основателя Telegram Павла Дурова. Он опубликовал хештег #FreePavel («Свободу Дурову») вместе с интервью основателя Telegram. Также он разместил сообщение: «Европа. 2030 год. Вас казнят за то, что вы лайкнули мем».

Также Маск объяснил, в чем разница между Дуровым и основателем Meta Марком Цукербергом. По его словам, Цукерберг сотрудничает с властями и предоставляет им данные о пользователях, поэтому основателю Facebook не грозит задержание, как Дурову. Он не исключал, что претензии вслед за Telegram могут возникнуть и к X.

«Потому что он (Цукерберг. — Прим.) уже поддался давлению цензуры. В Instagram есть огромная проблема с эксплуатацией детей, но Цуку не грозит арест, поскольку он цензурирует свободу слова и предоставляет правительствам тайный доступ к данным пользователей», — заявил он.

Французские СМИ сообщают, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за соучастие в преступлениях, которые происходят с применением его мессенджера.

Предварительно, ордер выдали из-за того, что он не сотрудничал с силовиками. Ему предъявят объявление по нескольким статьям: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие.

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