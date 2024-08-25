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Прокуратура Парижа анонсировала заявление по делу Дурова

  • 25.08.2024, 18:02
Прокуратура Парижа анонсировала заявление по делу Дурова

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа в Париже.

Прокуратура Парижа, которой передали дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, сообщила журналистам, что планирует сделать заявление для прессы в связи с ситуацией завтра, 26 августа.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — говорится в заявлении прокуратуры.

Дурова задержали вечером 24 августа в Париже после прилета из Азербайджана. Правоохранительные органы Франции подозревают основателя Telegram в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству», указывая на недостаточную, по их мнению, модерацию в мессенджере и отказ от сотрудничества с властями. У Дурова есть французское гражданство.

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