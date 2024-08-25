Ученые научили гидрогель играть в видеоигры 3 25.08.2024, 20:32

1,250

Гелю потребовалось около 20 минут, чтобы достичь пикового уровня мастерства.

Британские ученые из Университета Рединга обучили играть в несложную видеоигру под названием Pong шарик прозрачного желеобразного гидрогеля, состоящего из воды и электроактивного полимера.

Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Physical Science (CRPS).

Чтобы вывести гидрогель на новый уровень, исследователи разработали специальный интерфейс и адаптированную игру Pong, представляющую собой электронную версию пинг-понга.

Ученые использовали электрическую стимуляцию, чтобы сообщить гелю о положении мяча, и измерили поток ионов, чтобы оценить положение ракетки. Они также наблюдали, как долго длился каждый матч, и обнаружили, что раунды со временем становились длиннее.

Гелю потребовалось около 20 минут, чтобы достичь пикового уровня мастерства игры в Pong.

«Со временем гель собирает память обо всех движениях мяча. А затем ракетка перемещается, чтобы отразить мяч в моделируемой среде. Ионы движутся таким образом, что отображают память обо всех движениях с течением времени, и эта «память» приводит к улучшению производительности», — объяснили ученые.

По словам исследователей, эта память оказалась свидетельством так называемой эмерджентной способности — навыка, который не был заложен в материал изначально. При этом гель не обладает даже подобием сознания, а лишь хранит данные о предыдущих воздействиях.

Ученые отметили, что их открытие в перспективе позволит создавать новые «умные» материалы с различными свойствами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com