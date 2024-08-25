Арест Павла Дурова: что известно на данный момент 5 25.08.2024, 20:46

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Официальной информации нет почти сутки.

Основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров приехал во Францию, власти которой выписали ордер на его арест. Дуров был задержан полицией в аэропорту «Ле Бурже», сообщили французские СМИ.

По их данным, правоохранительные органы Франции считают Telegram рассадником преступности и недовольны отказом Дурова жестко модерировать контент и сотрудничать с властями в раскрытии информации о пользователях, подозреваемых в распространении наркотиков, детской порнографии и мошенничестве, пишет ВВС.

Арест Дурова, о котором нет никакой официальной информации вот уже почти сутки, вызвал бурную реакцию и обвинения в ограничении свободы слова. Недовольство выражают как официальные лица в глубоко зацензурированной России, так и противники регулирования интернета на Западе во главе с владельцем сети X Илоном Маском.

Дуров помимо российского имеет французское гражданство. По данным источников французского телеканала TF1, он знал, что объявлен в розыск и избегал посещения Франции. Почему он приехал, они не понимают, и называют «ошибкой» возвращение проживающего в Дубае Дурова в ЕС.

39-летний миллиардер прилетел из Азербайджана на личном самолете. Его сопровождали телохранитель и неназванная женщина.

В воскресенье Дуров должен предстать перед судьей.

TF1 пишет со ссылкой на следователя, что прокуроры будут просить заключить его под стражу, поскольку считают, что он легко сбежит из страны. Для этого у Дурова есть все возможности: самолет, паспорта и гигантские деньги.

Никаких официальных объявлений о задержании Дурова французские власти до сих пор не сделали.

Прокуратура Парижа обещала предоставить больше информации о происходящем в понедельник, 26 августа. «Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — сказал агентству представитель прокуратуры.

В деле вообще очень мало подробностей. Российское посольство во Франции пожаловалось в воскресенье, что французы все запросы игнорируют.

«После появления в СМИ новости о задержании Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу», — написало посольство в Facebook и сообщило, что находится в контакте с адвокатом Дурова.

Свобода слова или преступная халатность

Задержание Дурова вызвало бурную реакцию в тихий воскресный день.

Бывший президент России Дмитрий Медведев написал в дуровской сети Telegram, что предупреждал ее основателя о неприятностях.

«Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», — заявил он. «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я».

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови, — написал Медведев. — Точно не Маск и не Цукерберг».

Маск, со своей стороны, поддержал Дурова и не упустил случая обвинить в попрании свободы слова Евросоюз, с которым у него в последнее время не складываются отношения.

Это связано с тем, что после покупки Twitter Маск вернул на платформу персонажей, прежде заблокированных за нарушение правил приличной дискуссии. Прежде всего, Дональда Трампа, кандидатуру которого Маск горячо поддерживает на предстоящих выборах президента США.

Маск посвятил несколько твитов своей насыщенной воскресной ленты Дурову. В одном из них под хэштегом #FreePavel он опубликовал выдержку беседы с интервьюером Владимира Путина Такером Карлсоном, в которой Дуров рассказывает, как он рад, что Маск купил «Твиттер».

Карлсон тоже вступился за Дурова: «Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме, являясь живым предупреждением для любого владельца платформы, который отказывается подвергать правду цензуре по указке правительств и спецслужб. На когда-то свободный мир стремительно опускается тьма», — написал Карлсон в сети X Илона Маска.

Другие отмечают, что задержание Дурова никак не ограничит свободу слова во Франции, а вот к борьбе с преступностью имеет прямое отношение.

«Его несотрудничество с ФСБ в пользу свободы слова, к сожалению, полностью нейтрализуется его несотрудничеством ни с кем чтобы остановить использование ТГ для всего ужасного. Это был его выбор. Можно было делать одно и не делать другое?», — аккуратно выразился известный расследователь Христо Грозев и приложил к своему твиту скриншоты каналов в Telegram, к которым у правоохранительных органов наверняка возникли бы вопросы.

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