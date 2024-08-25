Беларусь стянула к границе с Украиной армию и «вагнеровцев» 3 25.08.2024, 21:01

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Киев требует не совершать «трагических ошибок» и отвести войска.

По данным украинской разведки, Беларусь стянула к границе с Украиной свою армию и «вагнеровцев». В свою очередь, Киев требует, чтобы Минск отвел войска.

Об этом сообщает МИД Украины в Telegram.

В частности, разведка Украины располагает данными, что вооруженные силы Беларуси под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области у северных границ Украины. Кроме того, зафиксированы наемники бывшего ЧВК «Вагнер».

В МИД отметили, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создают угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

«Призываем должностных лиц Беларуси не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы — прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа.

Однако в случае нарушения границы, украинское государство примет все меры по самообороне.

«Предостерегаем, что в случае нарушения границы Украина использует все необходимые меры для самообороны, и все скопления войск, объекты и пути снабжения в Беларуси станут законными целями для ВСУ», - резюмировали в ведомстве.

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