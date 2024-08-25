Вор в Риме попался на месте преступления, зачитавшись книгой о Гомере 25.08.2024, 21:36

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Автор книги намерен встретиться с незадачливым вором и подарить ему экземпляр своей книги.

Когда 38-летний компьютерщик, любитель классики, а по совместительству вор-рецидивист и похититель кошек Даниэль Ликуори шел на дело в престижном римском квартале Прати, он и помыслить не мог, чем все закончится.

Ловко забравшись на балкон с уже полным пакетом ранее похищенной дизайнерской одежды, он проник в комнату и намеревался было вновь хорошенько поживиться, но тут его внимание привлекла книга на прикроватной тумбочке, пишет ВВС.

Это была работа итальянского автора Джованни Нуччи, в которой тот рассматривает «Илиаду» Гомера с точки зрения греческих богов и указывает на привязки знаменитой поэмы к современности.

Трудно сказать, что именно сыграло с Ликуори злую шутку — его любопытство, страсть к классике, уверенность, что он в квартире один, или что-то еще, но он присел и... зачитался, причем настолько, что не заметил, как проснулся хозяин квартиры, который вызвал полицию и застал врасплох грабителя, сидящего с книжкой на кровати.

Ликуори попытался сбежать, перепрыгнул на другой балкон, но тут его задержали подоспевшие полицейские.

Поначалу «интеллектуальный грабитель», как его быстро окрестили итальянские СМИ, пытался оправдаться, утверждая, что у него была назначена встреча с одним из жителей дома и, ожидая его на крыше, Ликуори любовался видами Рима, но случайно поскользнулся, упал на балкон нижнего этажа, зашел в квартиру и заинтересовался книгой. Однако тот самый пакет с дизайнерской одеждой, с которой даже не были срезаны этикетки, выдал его с головой, и Ликуори в итоге предъявили обвинения в попытке ограбления и хранении ворованного.

Узнав об этой истории, автор книги, Джованни Нуччи, который по иронии судьбы живет в 300 метрах от местах ограбления, в интервью газете Il Messaggero заявил, что счастлив обрести нового читателя. «В первую очередь я хотел бы встретиться с этим человеком, пойманным с поличным, и подарить ему экземпляр своей книги, потому что его наверняка прервали в процессе, а я хотел бы, чтобы он смог дочитать ее до конца. Это, конечно, полный сюр, но при этом — очень человеческая история».

К тому же, по словам Нуччи, его любимый бог — Гермес, покровитель литературы и… воришек, так что «все здесь очевидно».

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