В Telegram после задержания Дурова заявили, что ему «нечего скрывать»
- 26.08.2024, 3:00
В команде платформы заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС.
Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ, говорится в сообщении команды мессенджера.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — подчеркнули там.
В команде заявили, что модерация на платформе «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», и добавили, что ждут разрешения ситуации с задержанием Дурова в Париже.