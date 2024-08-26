В Telegram после задержания Дурова заявили, что ему «нечего скрывать» 26.08.2024, 3:00

В команде платформы заявили, что Telegram соблюдает законы ЕС.

Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ, говорится в сообщении команды мессенджера.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — подчеркнули там.

В команде заявили, что модерация на платформе «соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», и добавили, что ждут разрешения ситуации с задержанием Дурова в Париже.

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