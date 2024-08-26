РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС 1 26.08.2024, 14:33

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Есть ли угроза прорыва?

Российские оккупационные войска в ходе массированной ракетной атаки по Украине нанесли удар по дамбе Киевской ГЭС, находящейся неподалеку от города Вышгород. О том, есть ли угроза прорыва дамбы Киевской гидроэлектростанции рассказал в своем Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, угрозы прорыва Киевской плотины после российского обстрела нет.

«Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри», - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что цель россиян заключается в том, чтобы информационно использовать эту тему для нагнетания паники внутри Украины.

Стоит отметить, что по данным председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко, в результате российского ракетно-дронового удара 26 августа были повреждены 2 энергообъекта на территории области.

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