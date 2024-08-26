Президент Франции впервые прокомментировал задержание Дурова 26.08.2024, 17:34

Эмманюэль Макрон отказался считать задержание основателя Telegram политическим.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования».

«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», — написал французский президент в соцсети X днем 26 августа.

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

Эммануэль Макрон отметил, что Франция поддерживает свободу слова:

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется.

В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью».

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