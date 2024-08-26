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Президент Франции впервые прокомментировал задержание Дурова

  • 26.08.2024, 17:34
Президент Франции впервые прокомментировал задержание Дурова

Эмманюэль Макрон отказался считать задержание основателя Telegram политическим.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования».

«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», — написал французский президент в соцсети X днем 26 августа.

Эммануэль Макрон отметил, что Франция поддерживает свободу слова:

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется.

В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью».

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