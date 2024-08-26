Режим Лукашенко отправил ракетчиков и артиллеристов на учения в Россию 1 26.08.2024, 18:03

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Для «отработки вопросов боевого применения».

Беларусь отправила в Россию подразделения ракетных войск и артиллерии для проведения учений, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларуси убывают на полигон России для отработки вопросов боевого применения», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее, 20 августа, белорусские военные совершили боевые ракетные пуски на полигоне Алушук в Астраханской области. Пуски осуществлялись в рамках учений белорусских подразделения ВВС и ПВО, которые отправились в Россию 12 августа.

13 августа в Минске сообщили, что направили ракетные войска и артиллерию на российский полигон «для отработки вопросов боевого применения».

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