Режим Лукашенко отправил ракетчиков и артиллеристов на учения в Россию

Режим Лукашенко отправил ракетчиков и артиллеристов на учения в Россию1
- 26.08.2024, 18:03
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Для «отработки вопросов боевого применения».
Беларусь отправила в Россию подразделения ракетных войск и артиллерии для проведения учений, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
«Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларуси убывают на полигон России для отработки вопросов боевого применения», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее, 20 августа, белорусские военные совершили боевые ракетные пуски на полигоне Алушук в Астраханской области. Пуски осуществлялись в рамках учений белорусских подразделения ВВС и ПВО, которые отправились в Россию 12 августа.
13 августа в Минске сообщили, что направили ракетные войска и артиллерию на российский полигон «для отработки вопросов боевого применения».