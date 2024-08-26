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Reuters узнал, в чем обвиняют Дурова

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  • 26.08.2024, 18:14
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Reuters узнал, в чем обвиняют Дурова
Павел Дуров

Расследование ведут отдел жандармерии по кибербезопасности и отдел полиции по борьбе с мошенничеством.

Французские власти задержали основателя Telegram Павла Дурова в рамках предварительного расследования того, что мессенджер способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации и отказа взаимодействовать с полицией, сказал Reuters источник во французских правоохранительных органах.

Расследование ведут отдел жандармерии по кибербезопасности и отдел полиции по борьбе с мошенничеством, сказал собеседник агентства.

Секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) Жан-Мишель Берниго написал в соцсети LinkedIn, что причиной для дела стало «отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы», особенно в вопросах борьбы с детской преступностью.

Команда Telegram после задержания Дурова заявила, что мессенджер соблюдает все законы ЕС, модерация постоянно совершенствуется, а утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на ней, абсурдно.

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